Kastamonu'da yangında kullanılmaz hale gelen evlere Türk Kızılay'dan yardım - Son Dakika
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Kastamonu'da yangında kullanılmaz hale gelen evlere Türk Kızılay'dan yardım

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi. Türk Kızılay ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Yangının söndürülmesi için itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

13.06.2024 22:30
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde 12 evin yangında kullanılmaz hale geldiği köyde Türk Kızılay ekibi, vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kastamonu'nun Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan 11 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu'nun merkez ve ilçeleri ile Karabük'ten ve Çankırı'dan çok sayıda itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef olurken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

12 evin kullanılmaz hale geldiği yangın yerine Türk Kızılay ekipleri de yardım götürdü. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlara ve yangın söndürmede görevli itfaiye ve orman ekipleri ile güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine yemek ve çay ikramında bulundu.

Ayrıca yangının söndürülmesi için olay yerine getirilen kepçe ile evlerin enkazı kaldırılmaya çalışıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da yangında kullanılmaz hale gelen evlere Türk Kızılay'dan yardım - Son Dakika

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