Kastamonu'da yapılan denetimlerde 17 araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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Kastamonu'da yapılan denetimlerde 17 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Kastamonu\'da yapılan denetimlerde 17 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 136 araç sürücüsünden 17'sine cezai işlem uygulandı. Denetimlerde alkol etkisi altında araç kullanan, yüksek sesle müzik yayını yapan, sürücü belgesi olmayan ve kask takmayan sürücüler tespit edildi. Ayrıca, eksiklikleri tespit edilen 4 araç trafikten men edildi.

30.04.2024 15:22
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sorgulanan 136 araç sürücüsünden, 17 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden ya da çevreye rahatsızlık veren sürücülere göz açtırmıyor. Bu çerçevede dün akşam saatlerinde yapılan trafik cve asayiş denetimlerinde 136 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan asayiş uygulamalarında ise 638 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde aranma kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik denetimlerinde ise alkol etkisi altında araç kullandığı tespit edilen 4 araç sürücüsü, kamunun huzurunu bozacak seviyede yüksek sesle müzik yayını yapan 2 araç sürücüsü, sürücü belgesi olmadığı halde araç kullandığı tespit edilen 3 sürücü ile yetersiz ehliyeti olan 2 araç sürücüsü, kask takmadığı tespit edilen 6 motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 17 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Eksiklikleri tespit edilen 4 araç trafikten men edilerek otoparka gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da yapılan denetimlerde 17 araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da yapılan denetimlerde 17 araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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