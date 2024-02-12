Kastamonu'da yapılan denetimlerde 51 araç trafikten men edildi, 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da yapılan denetimlerde 51 araç trafikten men edildi, 3 kişi yakalandı

Kastamonu\'da yapılan denetimlerde 51 araç trafikten men edildi, 3 kişi yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 4 bin 187 araç ve sürücüsü denetlenirken 2 bin 350 şahsın da kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Ayrıca, trafik denetimlerinde yönetmeliğe aykırı olduğu ve trafik ihlali yaptığı belirlenen 51 araç trafikten men edildi.

12.02.2024 12:56  Güncelleme: 13:00
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 51 araç trafikten men edilirken, aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 9-11 Şubat tarihleri arasından yapılan denetimlerde, 4 bin 187 araç ve sürücüsü denetlenirken 2 bin 350 şahsın da kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimlerde 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise yönetmeliğe aykırı olduğu ve trafik ihlali yaptığı belirlenen 51 araç trafikten men edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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