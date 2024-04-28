Kastamonu\'da Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı

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Kastamonu'da yaralı ve baygın halde bulunan baykuş, jandarma ekipleri arafından tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Gölköy köyü mevkiinde yaralı ve baygın halde bir baykuş bulundu. Bulunan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile anlaşmalı veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı baykuş tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak. - KASTAMONU