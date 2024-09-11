Kastamonu'da Yasadışı Avcılara Ceza

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Kastamonu'da yasadışı avlanan 3 kişiye binlerce lira ceza kesildi

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı avlanan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 27 bin 134 lira idari yaptırım uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde denetimleri devam ediyor. Kaçak avcılara yönelik yapılan denetimlerde Kastamonu DKMP ekipleri, il genelinde son 1 ayda gerçekleştirdiği av koruma ve kontrol faaliyetlerinde yasa dışı av yaptığı tespit edilen 3 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulandı.

Kastamonu DKMP ekipleri, şahıslara yönelik avlaklarda avcılık belgesi olmadan, avlanma süreleri dışında, MAK tarafından belirlenecekler dışında ses, manyetik dalga ışık yayan araç gereçlerle ve haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı vb. yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancayla avlanmak maddelerinden dolayı toplamda 27 bin 134 lira idari yaptırım uygularken, 2 av tüfeği ve 6 ses cihazına da el koydu. Denetimlerin bundan sonrada aralıksız devam edeceği belirtildi.