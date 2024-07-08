Kastamonu\'da yasadışı avlananlara ceza kesildi

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Kastamonu'da yasadışı avlanan 3 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 28 bin 476 lira idari para cezası kesildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Azdavay DKMP Şefliği sınırlarında gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı av yaptığı tespit edilen 3 şahsa, ilgili kanuna muhalefetten 28 bin 476 lira idari para cezası uyguladı.

Şahıslara ait 2 av tüfeği ve 2 el projektörüne de el konuldu. - KASTAMONU