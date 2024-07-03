Kastamonu'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangınları Çıktı - Son Dakika
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Kastamonu'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangınları Çıktı

Kastamonu'nun Kuzyaka bölgesi ve İhsangazi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı. Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

03.07.2024 21:41
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Kastamonu'nun yıldırım düşmesi sebebiyle iki farklı noktada orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kuzyaka bölgesi Koçcağız mevkisi ile İhsangazi ilçesine bağlı Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sebebiyle yangın başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında bulunan ormanlık alandaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Koçcağız mevkiindeki yangına ise ekiplerin müdahalesi sürüyor. Örencik köyü ve Çatalyazı köyü arasında çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan, bugün Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde çıkan 4 orman yangınından 3'ü Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangınları Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangınları Çıktı - Son Dakika
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