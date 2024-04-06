Kastamonu Daday\'da çıkan yangında ev, ahır ve atölye kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve atölye kullanılamaz hale geldi.
Olay, Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, ev ve bitişiğinde bulunan atölye, ahır ve garaja sıçradı. Köydeki komşularının yangını fark etmesi üzerine garajda bulunan araç ile ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar yanmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine Daday ve Ağlı ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Uzun uğraşların neticesinde yangın, köydeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında, ahşap ev ile garaj, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU
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