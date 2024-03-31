Kastamonu Küre'de Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu Küre'de Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kastamonu Küre\'de Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.03.2024 12:28
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Küre ilçesi İğdir köyü Ulacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. İdaresindeki 07 MC 4878 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü ile Habibe Ö. Kazada hafif yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Küre'de Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Küre'de Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika
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