Kastamonu'nun Küre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Küre ilçesi İğdir köyü Ulacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. İdaresindeki 07 MC 4878 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü ile Habibe Ö. Kazada hafif yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu Küre'de Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı - Son Dakika
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