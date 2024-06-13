Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangında 10 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangında 10 ev alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Susuz köyünde meydana gelen yangında, bilinmeyen bir sebeple 10 ev alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

13.06.2024 17:34
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir köyde çıkan yangında 10 ev alevlere teslim oldu. Köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Olay, Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangında, ilk bilgilere göre 10 ev alevlere teslim oldu. Köye Kastamonu ve Karabük'ten çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangında 10 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangında 10 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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