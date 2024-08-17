Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Köy Camilerinden Vatandaşları Yangınlar Konusunda Uyardı

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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Orman İşletme Şefliği ekipleri, köy camilerinden anonslar yaparak vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, son zamanlarda artan yangınlara karşı tedbir almaya devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Müftülüğü işbirliği neticesinde köylerde bulunan camilerden yaptırdığı anonsla vatandaşları yangına karşı uyardı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşları orman yangınlarının önlenmesi amacı ile bilinçlendirdi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yangın ile ilgili Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Orman İşletme Şefliği ekibi köy camilerinde anons yaptırdı. Tüm işletmeler bu vesile ile halkımızı dikkatli olma ya davet ederek mümkün olduğu kadar yazılı sesli ve görsel olarak yangına karşı duyarlılığı artıralım çalışma yapan arkadaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ederiz" denildi. - KASTAMONU