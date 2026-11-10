Kastamonu Taşköprü\'de ahşap evdeki yangın ahıra sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Tokaş köyü Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Taşar'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğün ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, ahırda da maddi hasar meydana geldi. Evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.