Kastamonu Taşköprü\'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Dağbelören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait 37 ABE 500 plakalı kamyonet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan N.E., D.E. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU