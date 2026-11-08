Kastamonu Tosya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı

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Kastamonu Tosya\'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı
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Kastamonu Tosya\'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya-Çankırı karayolunda meydana gelen kazada otomobil ağaca çarptı ve sürücü araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken polis çevrede güvenlik önlemi aldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, araçtan uçarak ağır yaralandı.

Kaza, Tosya- Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre A. idaresindeki 06 EIM 490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Emre A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kastamonuİnceleme3. SayfaÇankırıGüncelPolisTosyaSon Dakika

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