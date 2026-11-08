Kastamonu Tosya\'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, araçtan uçarak ağır yaralandı.

Kaza, Tosya- Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre A. idaresindeki 06 EIM 490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Emre A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.