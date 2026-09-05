Kastamonu Tosya'da traktör ile otomobil çarpıştı, 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da traktör ile otomobil çarpıştı, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu Tosya\'da traktör ile otomobil çarpıştı, 9 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolu Akçakavak köyü mevkiinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobildeki 8 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun-İstanbul karayolu D100 üzerinde Tosya ilçesine bağlı Akçakavak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. idaresindeki 06 CFA 24 plakalı Massey Ferguson marka traktör ile Mertkan U. yönetimindeki 55 ANT 631 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan 8 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar, ambulansa alınarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik ekiplerince incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Tosya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Tosya'da traktör ile otomobil çarpıştı, 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Tosya'da traktör ile otomobil çarpıştı, 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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