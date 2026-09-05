Kastamonu Tosya\'da traktör ile otomobil çarpıştı, 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun-İstanbul karayolu D100 üzerinde Tosya ilçesine bağlı Akçakavak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar K. idaresindeki 06 CFA 24 plakalı Massey Ferguson marka traktör ile Mertkan U. yönetimindeki 55 ANT 631 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan 8 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar, ambulansa alınarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik ekiplerince incelemelerde bulunuldu.