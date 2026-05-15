Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışın araştırma görevlisine bir darbe daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışın araştırma görevlisine bir darbe daha

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışın araştırma görevlisine bir darbe daha
15.05.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı cinsel saldırı soruşturmasında tutuklanan araştırma görevlisi Kastamonu Üniversitesi'ndeki işinden atıldı.

Kastamonu'da ikinci katta evin penceresinden yarı çıplak bir şekilde park halindeki aracın üzerine atlayan erkek üniversite öğrencisinin yaralanmasının ardından, gözaltına alınan araştırma görevlisi A.D., 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'mala zarar verme', "silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

“TARTIŞMANIN ARDINDAN ATLADI” İDDİASI

Tutuklanan araştırma görevlisi A.D.’nin ifadesinde, yaralanan öğrenciyle daha önce çarpık ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü ve olay günü yaşanan tartışmanın ardından öğrencinin kendisini aşağı attığını iddia etti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili Kastamonu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, A.D.'nin adli makamlardan yapılan resmi bildirimin ardından görevinden uzaklaştırılarak hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Akademik ve ahlaki değerlerle bağdaşmayan bu tür durumlara hiçbir şekilde izin verilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, üniversitemizde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan bir personel ile ilgili yer alan iddialar ve idari sürece dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olaya ilişkin adli makamlar tarafından üniversitemize resmi bildirimin yapılmasını takiben ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılmış ve hakkında gerekli idari süreç başlatılmıştır. Kastamonu Üniversitesi olarak akademik ve ahlaki değerlerimizle asla bağdaşmayan bu tür durumlara hiçbir surette müsamaha gösterilmeyeceğini vurgular, süreci ve adli gelişmeleri titizlikle takip ettiğimizi bildiririz." 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışın araştırma görevlisine bir darbe daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Kastamonu üniversitesi İlahiyat fakultesi. Şaşırdıkmı. Tabiki hayır. Maneviyat öğretiyorlar. Tarikatte, cemaatte, dini kurslarda, hatta camiide. Şimdide din öğreten fakültede. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’na katılacak İran Milli Futbol Takımı için Tahran’da tören düzenlendi Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı için Tahran'da tören düzenlendi
Dereye düşen 11 yaşındaki Eslem’in kurtarılma anı kamerada Dereye düşen 11 yaşındaki Eslem'in kurtarılma anı kamerada
Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
İzmir’de dev hortum paniği Vatandaşlar büyük korku yaşadı İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Trump ve Şi’nin el sıkışması sonrası İran’dan “Hürmüz“ açıklaması Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan "Hürmüz" açıklaması

11:38
Paylaştığı fotoğraflara tepki var Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci’si
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si
11:37
Özgür Özel’den Özkan Yalım’ın iddialarına yanıt: Silinen yazışmada bizim lehimizde bir şey var
Özgür Özel’den Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt: Silinen yazışmada bizim lehimizde bir şey var
11:15
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis’te
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 12:22:49. #7.13#
SON DAKİKA: Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışın araştırma görevlisine bir darbe daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.