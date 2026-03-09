Katar'da Dezenformasyon Operasyonu: 313 Gözaltı - Son Dakika
Katar'da Dezenformasyon Operasyonu: 313 Gözaltı

09.03.2026 14:13
Katar, İran saldırıları sırasında dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle 313 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırıları sırasında paylaşılan görüntüler ve "yanıltıcı bilgiler" nedeniyle 313 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine misilleme saldırılarıyla karşılık vermişti. Katar bu süreçte ülkede dezenformasyonla mücadele operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın saldırıları sırasında paylaşılan görüntüler ve "yanıltıcı bilgiler" nedeniyle 313 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada gözaltına alınan kişilerin, kamuoyunu kışkırtabilecek video klipler çektiği ve dolaşıma soktuğu, yanıltıcı bilgiler ve söylentiler yayımladığı belirtildi. Gözaltına alınanların kimlikleri açıklanmazken farklı milletten oldukları aktarıldı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı da İran'ın saldırılarının etkisini anlatan görüntüler çekerek bunları yayınladıkları ve yalan haber yaydıkları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kuveyt'te de 3 kişi, ülkedeki yaşananlarla dalga geçerek çektikleri videoları yayınladıkları için gözaltına alınmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de benzer durumların yaşanmaması için harekete geçen yetkililer ülkede yaşayanlara mesajlar göndererek yanıltıcı bilgi yayanlara karşı yasal işlem uygulanacağı uyarısı yapılmıştı. Suudi Arabistan da benzer mesajlar yayınlayarak halka uyarılarda bulunmuştu. - DOHA

Kaynak: İHA

