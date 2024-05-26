Katar Hava Yolları\'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı

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Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e gitmek üzere havalanan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Dublin Havalimanı Otoritesi (DAA) tarafından yapılan açıklamada, Katar Hava Yolları'na ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerinde türbülansa girdiği ve 12 kişinin yaralandığı aktarıldı.

TÜRBÜLANSA GİREN UÇAK, ACİL DURUM GÖREVLİLERİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Yerel saatle 13.00 sıralarında Dublin'e inen QR017 sefer sayılı uçağın havalimanı polisi ve acil durum görevlileri tarafından karşılandığı bildirildi. DAA açıklamasında, "Dublin Havalimanı ekibi yolculara ve hava yolu personeline yerde tam destek sağlamaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

6 YOLCU VE 6 MÜRETTEBAT YARALANDI

Türkiye üzerinde türbülansa giren uçaktaki 6 yolcu ile 6 mürettebat Dublin'deki bir hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan Dublin Havalimanı'ndaki operasyonların ise etkilenmediği duyuruldu.

SİNGAPUR HAVA YOLLARI'NIN UÇAĞINDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti. Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.