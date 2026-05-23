Kıraathane cinayetinde savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

23.05.2026 09:56
Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kardeşler hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, iki kardeş için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Gaziantep'te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan'ı silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan iki sanığın 4'üncü duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktulün ailesi ve maktul avukatları hazır bulundu. Duruşmada, maktulün ailesi sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, taraflar arasında geçmişe dayanan husumet bulunduğunu ancak sanıkların olay yerine önceden hazırlık yaparak gittiklerini, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini kaydetti. Savcı, iki sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklardan Osman K., pişman olduğunu belirterek ağabeyi Ali K.'nin olayla ilgisinin bulunmadığını savundu. Diğer sanık Ali K. ise suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyada eksik hususların henüz giderilmediğini ve delillerin tam olarak toplanmadığını belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Kaplan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

