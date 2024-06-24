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Katliam yapan koca Hatay'da yakalandı

ADANA - Adana'da boşanma aşamasındaki karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan Hakim Aba Hatay'da babasıyla birlikte yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. ve kayınbiraderi Muhammet E'yi tabancayla vurarak öldüren Hakim Aba ve kaçmasına yardım eden babası Şerif Aba'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim Aba ve babası Şerif Aba'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim Aba ve babası yakalandı.

Şüphelilerin sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Hakim Aba'nın katliamın ardından yanına aldığı 3 aylık çocuğu Deniz Aba ise sevgi evlerinde koruma altına alındı.