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Kavak Kaymakamı: Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika
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Kavak Kaymakamı: Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Samsun'un Kavak ilçesinin Kaymakamı Erdem Karanfil, ilçede suç ve suçluya göz açtırmayacaklarını belirterek, geçen yıl yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildiğini açıkladı. Karanfil, zehir tacirleriyle mücadelelerinin 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Kavak Kaymakamı: Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
08.01.2024 - 12:39,
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Samsun'un Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, ilçede suç ve suçluya asla göz açtırmayacaklarını belirterek, "İlçemizde ailelerimizin huzurunu kaçıran zehir tacirleriyle mücadelemiz 2024 yılında da kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaymakam Karanfil, İlçe Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl yapılan çeşitli operasyonlar neticesinde çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildiğini bildirdi. Karanfil, "Güvenlik güçleri geçtiğimiz yıl içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, ruhsatsız silahlarla mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçları kapsamında; yaptıkları çalışmada 151 adet sentetik ecza, 868 gram uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tüfek, 12 adet bıçak, 20.50 litre etil alkol ve 47 adet aroma ve kit, 10 bin 680 adet içi doldurulmuş bandrolsüz dolu makaron, 586 gram açık tütün ele geçirdi. Operasyonlarda ayrıca toplamda 68 şahsa adli ve idari işlem yapılırken 5 şahıs da tutuklandı. Kavak'ta suç ve suçluya asla göz açtırmayacağız. İlçemizde ailelerimizin huzurunu kaçıran zehir tacirleriyle mücadelemiz 2024 yılında da kararlılıkla devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavak Kaymakamı: Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika


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