Kavga eden şüpheliler kaçak göçmen çıktı
BURSA - İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden Suriye uyruklu kaçak göçmenleri yakaladı. Şahısların il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'taki bir evde meydana geldi. Polis ekipleri söz konusu adreste kavga olduğu ihbarını aldılar. Olay yerine giden ekipler, kavgayı ayırdıktan sonra 7 şahsın sorgulamasını yaptı. Yabancı uyruklu şahısların kaçak göçmen oldukları tespit edildi. 7 göçmen gözaltına alınırken, şahısların il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir evde kavga eden 7 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan şahısların il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.
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