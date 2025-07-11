Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü - Son Dakika
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Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü

Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü
11.07.2025 15:55
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ABD'nin Teksas eyaletinde büyük bir sokak kavgası yaşandı. Yaklaşık 100 kişinin karıştığı olayda, 17 yaşındaki Terrence Hastings adlı genç, kavga eden kalabalığa doğru aniden ateş açtı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yetkililer, açılan ateş sonucu kimsenin yaralanmadığını belirtti.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Lubbock kentinde yaşanan korkunç bir olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. Yerel polis ekipleri, yaklaşık 100 kişinin karıştığı büyük bir sokak kavgası nedeniyle olay yerine çağrıldı. Kalabalık hızla kontrolden çıkarken, 17 yaşındaki Terrence Hastings adlı genç, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Olay yerine pembe kıyafetler içinde gelen genç, kavga eden kalabalığa doğru aniden ateş açtı. Tanıkların ifadesine göre, silah sesleri büyük bir paniğe yol açarken, insanlar korkuyla sağa sola kaçıştı. Polis ekipleri ise silahlı saldırganı etkisiz hale getirmek için hızla harekete geçti.

Polis kayıtlarına göre Hastings'e silahını bırakması yönünde birçok kez uyarı yapıldı. Ancak genç, polisin "silahını bırak" çağrılarına yanıt vermedi ve silahını elinde tutmaya devam etti. Bu durum üzerine polis ekipleri, saldırganı durdurmak için ateş açtı. Yaralanan Hastings, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayın ardından yaptığı açıklamada, Hastings'in açtığı ateş sonucu şans eseri kimsenin yaralanmadığını belirtti. Ancak yaşananlar, şehir halkı üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Görgü tanıkları, kavganın neden çıktığını henüz anlamadıklarını ancak olayın bir anda silahlı saldırıya dönüştüğünü dile getirdi.

Lubbock Polis Departmanı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattıklarını ve kavganın çıkış nedeni ile olaya karışan diğer kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Toplumun güvenliği açısından son derece endişe verici olan bu olay, gençler arasında silah taşıma ve şiddet eğilimleri konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü
Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Teksas, Polis, Kavga, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavga ihbarına giden polis, silahını bırakmayan genci öldürdü - Son Dakika

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