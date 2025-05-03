Kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran adam yaralandı - Son Dakika
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Kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran adam yaralandı

Kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran adam yaralandı

Çorum'da kavga sırasında tabancasını çıkaran Adem Ö. yanlışlıkla kendini vurdu, hastaneye kaldırıldı.

03.05.2025 21:58
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Çorum'da kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran bir kişi yaralandı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Mevral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Adem Ö. (43) yanlışlıkla kendini vurdu. Ayağından yaralanan Adem Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adem Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran adam yaralandı - Son Dakika

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