Kavgada Gözlüğü İçin Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
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Kavgada Gözlüğü İçin Cezaya Çarptırıldı

Kavgada Gözlüğü İçin Cezaya Çarptırıldı
16.07.2025 15:56
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Kayseri'de gözlüğüne küfür eden kişiyle kavga eden S.A., 5 yıl içinde suç işlediği gerekçesiyle ceza aldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kişiyi yaralamaktan ayrı ayrı 2 bin 800 lira para cezasına çarptırılan ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilen şahıs, gözlüğüne küfredilince denetimini yaktı.

Kayseri'de R.G. ve S.G. isimli şahısları yaraladığı gerekçesi ile hakim karşısına çıkan ve ayrı ayrı 2 bin 800 lira para cezasına çarptırılan ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilen S.A., Nazilli'de karıştığı olay sonrası Nazilli 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Başka bir suçtan Eskişehir'de tutuklu bulunan S.A., duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyetinin sorusu üzerine S.A., "Olay ani gelişti. Eşimle Nazilli'de otogarda takım elbiseli ve gözlüklü olarak yürüdüğüm sırada yanımdan geçen şahıs gözlüğüme küfretti. Eşim duyduğu için kavga ettik. O da beni dövdü. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, 5 yıl dolmadan yeniden suç işlediği için S.A. hakkında R.G.'yi yaralamaktan 2 bin 800 TL, S.G.'yi yaralamaktan da 2 bin 800 TL adli para cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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