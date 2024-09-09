Kavgayı ayıran baba bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kavgayı ayıran baba bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te site bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Bülent Ecevit Korkmaz'ın son anları ve yaşanan panik anlarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alınırken, cenaze ise defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

09.09.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kavgayı ayırmak isterken öldürülen şahsın son anları cep telefonu kamerasında

3 çocuk babasının cenazesi yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te site bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Bülent Ecevit Korkmaz'ın son anları ve yaşanan panik anlarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alınırken, cenaze ise defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi Yeşilvadi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde S.S ve M.S arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar da kullanıldı. Kavgayı ayırmak isteyen Bülent Ecevit Bozgeyik ise kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Bozgeyik, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hayatını kaybetti.

Öldürülen şahsın son anları ve yaşanan panik cep telefonu kamerasında

Olay sonrası yaşanan panik anları sitede oturan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, göğsüne bıçak darbesi alan 3 çocuk babası Bülent Ecevit Bozgeyik, yere yığılırken olaya karışan şahıslar ise hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Olay yerinde yaşanan panik de görüntülere yansırken bazı vatandaşların hızla koşarak Korkmaz'a müdahale etmeye çalışması da dikkat çekti.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Bülent Ecevit Bozgeyik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken olaya karıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit, Cep Telefonu, Gaziantep, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavgayı ayıran baba bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:49:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kavgayı ayıran baba bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement