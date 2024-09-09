Kavgayı ayıran baba bıçaklanarak öldürüldü

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Kavgayı ayırmak isterken öldürülen şahsın son anları cep telefonu kamerasında

3 çocuk babasının cenazesi yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te site bahçesinde çıkan kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Bülent Ecevit Korkmaz'ın son anları ve yaşanan panik anlarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alınırken, cenaze ise defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi Yeşilvadi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde S.S ve M.S arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar da kullanıldı. Kavgayı ayırmak isteyen Bülent Ecevit Bozgeyik ise kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Bozgeyik, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hayatını kaybetti.

Öldürülen şahsın son anları ve yaşanan panik cep telefonu kamerasında

Olay sonrası yaşanan panik anları sitede oturan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, göğsüne bıçak darbesi alan 3 çocuk babası Bülent Ecevit Bozgeyik, yere yığılırken olaya karışan şahıslar ise hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Olay yerinde yaşanan panik de görüntülere yansırken bazı vatandaşların hızla koşarak Korkmaz'a müdahale etmeye çalışması da dikkat çekti.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Bülent Ecevit Bozgeyik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken olaya karıştığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.