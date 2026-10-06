Kavşakta çarpışan otomobillerden biri bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı

Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 70 ADC 858 plakalı Honda marka otomobil ile K.Ü. yönetimindeki 70 EP 835 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, sürücü K.Ü. ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.