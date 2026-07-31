Kavşakta feci kaza: 3 otomobil hurdaya döndü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kavşakta feci kaza: 3 otomobil hurdaya döndü, 7 kişi yaralandı

Kavşakta feci kaza: 3 otomobil hurdaya döndü, 7 kişi yaralandı
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Adana’nın Kozan ilçesinde 3 otomobil karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 otomobil karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi istikametinden Kozan yönünden gelip, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen C.D. idaresindeki 01 TR 742 plakalı Volkswagen marka otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan O.A. yönetimindeki 01 BDS 742 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yolda ilerleyen A.M. idaresindeki 01 RG 554 plakalı Volswagen marka diğer bir otomobile de çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan G.A., G.A., M.A.A., A.M., O.A., S.E.T. ve G.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.M ve O.A, M.G ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana' ya sevk edildi. 30 kilometre hız sınırı bulunan ve öğrenci geçidinin yer aldığı kavşakta meydana gelen kazada üç otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı bölgede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Otomobil, 3. Sayfa, Kozan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta feci kaza: 3 otomobil hurdaya döndü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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