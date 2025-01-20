Kavşakta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

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Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan şoför ve yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saat 19: 45'te Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Yaylayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anayoldan talihi yola geçmek isteyen Emine O.'nun kullandığı O7 AEN 621 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Zafer Y'nin kullandığı 07 BLK 525 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zafer Y. ve aynı motosiklette yolcu olan Hakan K. yere savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavileri yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

3 metre fırladı

Kaza sırasında berber dükkanının önünde oturan görgü tanığı Halit Bülbül Motosikletteki 2 kişi 2-3 metre yukarı fırladı. Ambulanslara haber verdik onlar geldi hastaları götürdü" dedi.