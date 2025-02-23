Kayak merkezinde yaralanan kadını JAK kurtardı

Tunceli'de kayak yaparken düşerek yaralanan bir kadını, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.
Olay, Ovacık Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadın kayak yaparken düştü ve yaralandı. Haber verilmesi üzerine kayak merkezinde görevli JAK ekipleri harekete geçti. Kar motoru ve arkasına bağlanan sedye ile kadına ulaşan ekipler, yaralıyı aşağı indirdi. Yaralı kadın, ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ
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