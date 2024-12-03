Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Kayalıklarda mahsur kalan keçi böyle kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı.

Çınar ilçesi Aşağıkonak Mahallesi'nde 50 metre yükseklikteki kayalıklarda sıkışan keçi, ihbar üzerine olay yerine gelen Diyarbakır İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından 3 saat süren çalışma ile güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.