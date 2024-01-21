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Kayan tır D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Kayan tır D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait çok tekerli dorsesiyle çelik konstrüksiyon taşıyan tır, kavşakta yoldan çıkarak çamura saplanması sonucu D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Tır şoförü kazayı yara almadan atlatırken, araçta ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Kayan tır tır, vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonunda olay yerinden kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

21.01.2024 - 01:32,
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Kayan tır D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait çok tekerli dorsesiyle çelik konstrüksiyon taşıyan tır, kavşakta yoldan çıkarak çamura saplanması sonucu D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait çok tekerlekli dorseyle çelik konstrüksiyon taşıyan tır, D-100 Karayolu üzerinde kavşakta yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde kontrolden çıkarak çamura saplandı. Tır şoförü kazayı yara almadan atlatırken, araçta ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Kayan tır tır, vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonunda olay yerinden kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kayan tır D-100 Karayolu\'nu ulaşıma kapattı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayan tır D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayan tır D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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