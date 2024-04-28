Kayaşehir'de Metroda Tacize Uğrayan Genç Kızın İfadesi - Son Dakika
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Kayaşehir'de Metroda Tacize Uğrayan Genç Kızın İfadesi

Başakşehir'de Kayaşehir metrosunda tacize uğrayan genç kız, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Metroda cinsel organını çıkartarak mastürbasyon yapan şahsı fark eden genç kız, yaşadığı olayı şikayetçi oldu. Polis ekipleri, metro kameralarını inceleyerek şahsı tespit etmeye çalışıyor.

28.04.2024 22:06
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Kayaşehir'de metroda tacize uğrayan genç kız, yaşadıklarını anlattı.

Başakşehir'de dün sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Zeynep Bilici isimli genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kaldı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartarak mastürbasyon yapan şahsı fark eden genç kız, korku içerisinde o anları görüntüledi. Yaşananlar sonrasında elindeki görüntüyle Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan genç kız, yaşadığı dehşet anlarını İHA'ya anlattı.

"Gözümü her kapattığımda o sahne gözümün önüne geliyor"

Zeynep Bilici, "Ben sabah saat 10.00 sıralarında metroya bindim. Ben bindiğimde o şahısta metrodaydı. Oturdum, bir süre beni süzmeye başladı ve ben bakışlarından rahatsız oldum. Üzerimde de uzun bir kıyafet vardı. Ben durumu fark ettiğimde o beni rahatsız etmeye devam etti. Üzerimi düzelttim ben, sol yanımda iki hanımefendi ve sağ yanımda başka bir hanımefendi de vardı. Ben hareketleri fark ettim ama emin olamadım. Bu nedenle kamera kaydını açtım. Kamera kaydından bakıldığında cinsel organıyla oynadığı görülüyor. Ben tepki verdim ve bağırdım. Hemen çantasını alıp kalktı, o esnada fermuarı da açıktı. Kendisi inkar etti. Şahıs kaçtı, ben Başakşehir Karakolu'na şikayette bulundum. Bunun bir cinsiyetle alakası yok, insan olmakla alakası var. Ben kendisinden davacı oldum. Bu sürecin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Kamera kayıtları şu anda inceleniyor. Umarım bulunur. Gözümü her kapattığımda o sahne gözümün önüne geliyor" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri metro kameralarını tek tek inceleyerek, şahsı tespit etmeye çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayaşehir'de Metroda Tacize Uğrayan Genç Kızın İfadesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayaşehir'de Metroda Tacize Uğrayan Genç Kızın İfadesi - Son Dakika
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