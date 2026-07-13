Kaybolan 11 Yaşındaki Çocuk Bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin 11 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda sabaha karşı sağ salim bulundu.

Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Hüseyin Efe Uzun'un kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarına; TAKUT, TAKED ekipleri ile Torbalı Ülkü Ocakları teşkilatı mensupları ve bölge halkı da destek verdi. Gece boyunca arazide ve mahalle çevresinde sürdürülen 11 saatlik hummalı çalışmaların ardından ekipler, sabaha karşı Uzun'a sağ salim ulaşmayı başardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hüseyin Efe Uzun ailesine teslim edildi. - İZMİR