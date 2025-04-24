Kilis'te merkez ilçeye bağlı Eskibeşevler Mahallesi'nde dün 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara kayboldu. Ailesi, Ağabeyinin 23 Nisan kutlamaları için evden çıktığı esnada kapının kilitli olmadığını fark edip ailesine haber vermeden evden çıkan Umut'u bulamayınca Müge Anlı'nın programına başvurdu.
Anlı Kilis'teki izleyicilerine seslenerek, "Lütfen herkes bir kapısının önüne bakabilir mi? Ayağında ayakkabısı yok. Ailesi Umut'u sokak sokak arıyor. Siz bulursunuz biliyorum." dedi.
İlerleyen saatlerde Müge Anlı 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucu paylaşımında, "Kilis'te kaybolan 4 yaşındaki Umut Aras Topalkara bulundu. Emniyet güçleri minik Umut'u evlerindeki kullanılmayan odada divanın altında uyurken buldu. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Yayına bağlanan Umut'un annesi Şükran Hanım, gözyaşları içinde, odayı Umut'un arkadan kilitlediğini söyledi. Şükran Hanım, "Ben Umut'u ararken bayılmışım. Eve geldiğimde baygındım kendimde değildim. Ekipler o odaya bakmışlar ve bulmuşlar. Tüm herkese çok teşekkür ederim. Yolda tanımadığım insanlar bana yardım ettiler" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaybolan 4 yaşındaki Umut'un bulunduğu yer şoke etti - Son Dakika
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