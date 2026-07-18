Kaybolan 83 Yaşındaki Kadın Termal Dron ile Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisine ulaşılamayan ve kayıp olarak aranan 83 yaşındaki alzaymır hastası yaşlı kadın 7 saatlik arama sonucu AFAD ekipleri tarafından termal kameralı dron yardımıyla evine yaklaşık bir kilometre mesafede bulundu.

Alanya ilçesi Bademağacı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki alzaymır hastası Kamile K. evden çıktıktan sonra yakınları kendisine ulaşamadı. Aile bireyleri kendi imkanları ile çevrede yaptıkları aramada yaşlı kadına dair herhangi bir ize rastlayamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yaşlı kadının kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Arama bölgesini genişleten ekipler yaşlı kadının gidebileceği tüm noktalarda arama yaptı.

Termal kameralı dron ile bulundu

Havanın kararması ile birlikte devreye termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron devreye girdi. AFAD ekiplerinin termal kameralı dron yardımıyla yaptığı arama sonucu operatör ağaçlık bir alan içerisinde bir hareket tespit etti. Dron operatörünün bölgede arama yapan ekipleri yönlendirmesi ile alzaymır hastası yaşlı kadına ulaşıldı. Evine yaklaşık bir kilometre mesafede bir ağaç altında bulunan yaşlı kadının bir hayli bitkin olduğu gözlenirken, UMKE ekipleri tarafından sağlık durumu kontrol edilen Kamile K.'nin herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edildi. Kontrollerin ardından yaşlı kadın ailesine teslim edildi. - ANTALYA