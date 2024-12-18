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Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

76 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 13. günde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni hipotermi.

18.12.2024 15:04
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 76 yaşındaki Mustafa Aslan arama çalışmalarının 13'ncü gününde ölü olarak bulundu. Aslan'ın ölüm nedenin hipotermi olduğu düşünülüyor.

Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) 5 Aralık öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Aynı zamanda bölgeye dron desteği sağlamak amacıyla Çankırı AFAD ekipleri de destek verdi. Bolu ve Çankırı AFAD koordinesindeki ekipler bölgede son kez dron ile çalışma gerçekleştirdi. Kendisinden haber alınamayan Mustafa Aslan için adli vaka süreci başlatıldı.

Jandarma ekipleri adli vaka sürecine geçilmesinin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bölgede çalışma yürüten ekipleri Karacadağ mevkiinde bir dere kenarında Mustafa Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Aslan'ın ölüm nedeninin hipotermi şüphesi üzerinde duruluyor. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesiyle ve otopsiden çıkacak olan sonuçla yaşlı adamın ölüm nedeni belli olacak. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu - Son Dakika

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