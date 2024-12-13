Kaybolan Alzheimer Hastası İçin Adli Süreç Başlatıldı - Son Dakika
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Kaybolan Alzheimer Hastası İçin Adli Süreç Başlatıldı

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Bolu'da kaybolan 76 yaşındaki Mustafa Aslan için arama çalışmaları ve adli süreç başlatıldı.

13.12.2024 12:56
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Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmalarında adli vaka süreci başlatıldı

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan alzheimer hastası 76 yaşındaki Mustafa Aslan için adli vaka süreci başlatıldı. Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren AFAD, olay yerini jandarma ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan 5 Aralık öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Aynı zamanda bölgeye dron desteği sağlamak amacıyla Çankırı AFAD ekipleri de destek verdi. Bolu ve Çankırı AFAD koordinesindeki ekipler bölgede son kez dron ile çalışma gerçekleştirdi. Kendisinden haber alınamayan Mustafa Aslan için adli vaka süreci başlatıldı.

Jandarma ekipleri arama çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: İHA

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