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Kaybolan aracının anahtarının yenisi çıkarttı, 1 ay sonra evinin önünden aracı çalındı

ADANA - Adana'da arabasının anahtarı kaybolan kişi durumu önemsemeyip yenisini çıkartınca, 1 ay sonra anahtarı bulan kişiler tarafından araç park halindeyken çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. yaklaşık 1 ay önce panelvan aracının anahtarını kaybetti. Durumu önemsemeyen A.Y., anahtar yaptırıp aracını kullanmaya devam etti. Anahtarı bulduğu öne sürülen İsa K. (44), bir süre sonra Oğulcan Ö.'ye bulduğu anahtarı verdi. Oğulcan Ö. ise 10 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde park halindeki aracı çalarak kayıplara karıştı.

Aracının çalındığı fark eden A.Y. durumu polis bildirdi. Bölgeye gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını incelemeye başladı. İncelemelerinin ardından aracın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde olduğu belirledi.

Ekipler aracı çalan Oğulcan Ö.'yü araçla seyir halindeyken yakaladı. Gözaltına alınan Oğulcan Ö. ifadesinde, "İsa K. bana anahtarı verip, aracı kendisine getirmemi istedi. Araç hoşuma gidince de arkadaşlarla gezmek istedim. Bu sırada polis çevirdi" dedi.

İtirafın üzerine Oto Hırsızlık polisleri İsa K.'ın izini sürdü, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde," Bana iftira atıyor. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım" ifadesini verdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.