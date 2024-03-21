Kaybolan aracının anahtarının yenisi çıkarttı, 1 ay sonra evinin önünden aracı çalındı - Son Dakika
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Kaybolan aracının anahtarının yenisi çıkarttı, 1 ay sonra evinin önünden aracı çalındı

Adana'da arabasının anahtarı kaybolan bir kişi, durumu önemsemeyip yeni bir anahtar çıkarttı. Ancak 1 ay sonra anahtarı bulan kişiler tarafından aracı çalındı. Anahtarı bulduğunu iddia eden bir kişi, anahtarı başka birine verdi ve bu kişi aracı çalarak kayıplara karıştı. Aracının çalındığını fark eden sahibi polise bildirdi ve araştırmalar sonucunda aracın bulunduğu yer tespit edildi. Aracı çalan şüpheli yakalandı ve ifadesinde anahtarı kendisine veren kişinin adını verdi. Bu kişi de polis tarafından yakalandı ve her iki şüpheli tutuklandı.

21.03.2024 00:24  Güncelleme: 00:36
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Kaybolan aracının anahtarının yenisi çıkarttı, 1 ay sonra evinin önünden aracı çalındı

ADANA - Adana'da arabasının anahtarı kaybolan kişi durumu önemsemeyip yenisini çıkartınca, 1 ay sonra anahtarı bulan kişiler tarafından araç park halindeyken çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. yaklaşık 1 ay önce panelvan aracının anahtarını kaybetti. Durumu önemsemeyen A.Y., anahtar yaptırıp aracını kullanmaya devam etti. Anahtarı bulduğu öne sürülen İsa K. (44), bir süre sonra Oğulcan Ö.'ye bulduğu anahtarı verdi. Oğulcan Ö. ise 10 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde park halindeki aracı çalarak kayıplara karıştı.

Aracının çalındığı fark eden A.Y. durumu polis bildirdi. Bölgeye gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarını incelemeye başladı. İncelemelerinin ardından aracın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde olduğu belirledi.

Ekipler aracı çalan Oğulcan Ö.'yü araçla seyir halindeyken yakaladı. Gözaltına alınan Oğulcan Ö. ifadesinde, "İsa K. bana anahtarı verip, aracı kendisine getirmemi istedi. Araç hoşuma gidince de arkadaşlarla gezmek istedim. Bu sırada polis çevirdi" dedi.

İtirafın üzerine Oto Hırsızlık polisleri İsa K.'ın izini sürdü, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde," Bana iftira atıyor. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım" ifadesini verdi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan aracının anahtarının yenisi çıkarttı, 1 ay sonra evinin önünden aracı çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaybolan aracının anahtarının yenisi çıkarttı, 1 ay sonra evinin önünden aracı çalındı - Son Dakika
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