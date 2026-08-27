Kaybolan Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaybolan ve içerisinde altın, para ile kişisel kimliklerin bulunduğu cüzdan, polis ekipleri tarafından sahibine ulaştırıldı.

Boyabat Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, içerisinde 1 adet altın, 500 TL nakit para ve kişisel kimlik kartlarının yer aldığı cüzdanını düşürdü. Cüzdan içerisinde herhangi bir iletişim bilgisi bulunmaması üzerine cüzdanı yolda bulan duyarlı bir vatandaş, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Cüzdanı teslim alan Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cüzdan içerisindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak kısa sürede sahibinin adresini tespit etti.

Çamlıca Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, kayıp cüzdanı eksiksiz bir şekilde sahibine elden teslim etti. Kapıyı açtığında karşısında polis ekiplerini ve kaybettiği cüzdanı gören vatandaş, şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi.

Cüzdan sahibi, duyarlı vatandaşa ve eşyalarını kapısına kadar getiren emniyet mensuplarına teşekkür etti.