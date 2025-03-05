Kaybolan Ece Güler için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kaybolan Ece Güler için arama çalışmaları devam ediyor

36 yaşındaki Ece Güler, Belgrad Ormanı'nda kayboldu, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

05.03.2025 01:05
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İstanbul'da, arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel'i arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'i (36) arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde devam etti. Kendisinden haber alınamadığı için yakınları genç kadın hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan Ece Güler'i arama çalışmaları başlatılmıştı. AFAD, AKUT ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak gece saatlerinde de devam etti. Güler'in son görüntülerine ulaşılmış, mont, çanta, telefon ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanları'nda bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan Ece Güler için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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