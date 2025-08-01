Kaybolan Metin Uzun\'un Cenazesi Bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilce mahallesinde 10 gün önce kaybolan Metin Uzun isimli şahsın cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Yeşilçe mahallesinde yaşayan Metin Uzun (65), 22 Temmuz günü gezmek için evinden çıkarak geri dönmedi. Çocuklarının durumu fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Metin Uzun'u arama çalışmaları 10 gündür sürerken, ileri derecede böbrek rahatsızlığı ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan Uzun'un cansız bedeni Yeşilce Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde bulundu. - TRABZON