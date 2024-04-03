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Kaybolan yaşlı kadın jandarma destekli arama çalışmalarıyla bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah erken saatlerde kaybolan ve rahatsızlığı bulunan 58 yaşındaki kadın, jandarma destekli 219 personelle icra edilen arama faaliyeti sonucunda sağlıklı bir şekilde bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 30 Mart 2024 günü saat 06: 00 sıralarında evden habersizce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki D.G. isimli şahsı bulmak için çalışma başlatıldı. Rahatsızlığı da bulunan yaşlı kadını bulmak için Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri seferber olurken 1 JASAT timi, 1 OYİ timi, 1 istihbarat unsuru, 1 trafik timi, 16 asayiş timi, 1 komando timinden oluşan toplam 21 ekiple arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Gaziantep AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma personelleri, İslahiye Devlet Hastanesi'ne bağlı sağlık personelleri, İslahiye İtfaiye Amirliği'ne bağlı personeller ile birlikte toplam 219 personel katıldı. Yaşlı kadın, tüm ekiplerin arama faaliyeti sonucunda aynı gün saat 13.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından Karasu Çayı kenarında sağ ve bilinci açık şekilde bulundu.

Yaşlı kadın tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.