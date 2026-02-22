Kaybolan Yaşlı Kadın Kayırlıklar Arasında Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıkan ve kaybolan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadının ayaklarında kırıklar tespit edildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Hasdümen Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan Ayşe Şahin'den bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen yaşlı kadının oğlu Mesut Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahin, evinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Gölcük mevkisinde, sarp ve kayalık alanda düştüğü yerde kayaların arasında sıkışmış halde bulundu. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı kadın, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu, düşmeye bağlı olarak ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Bir gün kayalıklar arasında geceyi geçirdi

Yaşananları anlatan oğlu Süleyman Şahin, annesinin keçilerini çok sevdiğini belirterek, "Dün öğleye doğru keçilerini otlatmaya dağa gidiyor. Komşularımız engel olmaya çalışmış ama dinlememiş. Gittiği yer çok uçurum ve sarp bir bölge. Akşam annemin gelmediğini fark edince aramaya başladık. Sabah ekipler arama yaparken bir komando askeri elbise parçası buldu. Bana anneme ait olup olmadığını sordu, ben de 'evet' deyince 'Ayşe teyze' diye seslendi. Annem de 'ey' diye cevap verdi. Kayaların arasında sıkışmış halde bulduk. Yaklaşık bir gün orada kaldı, geceyi orada geçirdi. Sağlık durumu iyi, bilinci yerinde. 'Ben böyleyim' diyerek espri yaptı, bizi güldürdü" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA