Kaydı Olmayan Okul Servisi Bağlandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında muayenesi geçen ve daha önce yaptırılması için süre verildiği belirlenen okul servisi trafik ekiplerince bağlandı. Çekici vasıtasıyla kaldırılan okul servisindeki öğrenciler, uygulama noktasına çağrılan bir başka servise aktarılarak evlerine götürüldü.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında durdurulan bir okul servisi aracının muayenesinin geçtiği, muayenesini yapılması için daha önce verilen süre içerisinde yapılmadığı belirlendi.

Okul servisi trafik ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından çekici vasıtasıyla kaldırılırken, yaşananları ilgiyle izleyen servis aracındaki öğrenciler uygulama noktasına çağrılan bir başka servis aracıyla evlerine gitmek üzere yola koyuldular. - ANTALYA