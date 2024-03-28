Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti - Son Dakika
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Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti. Olay sonucunda şahıs gözaltına alındı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan olayda, kayınbirader bacağından yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma devam ediyor.

28.03.2024 20:18
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Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti. Şahıs, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. ile kayınbiraderi F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y. tabancayla kayınbiraderi F.D'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, A.Y. bacağından yaralandı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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