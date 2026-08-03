Kayıp 13 Yaşındaki İki Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Kayıp 13 Yaşındaki İki Çocuk Bulundu

Kayıp 13 Yaşındaki İki Çocuk Bulundu
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Dargeçit'ten Şırnak'a giden 13 yaşındaki iki çocuk, polis tarafından bulundu ve ailelerine teslim edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinden Şırnak'ta Kur'an eğitimi almak üzere yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 13 yaşındaki iki çocuk, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde yaşayan B.E. (13) ile M.D. (13), Şırnak merkezdeki Emin Acar Kur'an Kursu'nda eğitim görmek amacıyla 1 Ağustos sabahı saat 07.00 sıralarında Dargeçit'ten Cizre'ye hareket eden servise bindirildi. Sabah saatlerinde Cizre'ye ulaştıkları öğrenilen iki çocuktan daha sonra haber alınamaması üzerine aileleri Şırnak Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yaptı. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yürüttükleri titiz çalışma sonucu kayıp 2 çocuğa yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen B.E. ve M.D., işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Şırnak, Polis, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 13 Yaşındaki İki Çocuk Bulundu - Son Dakika

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