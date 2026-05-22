Kayıp 13 Yaşındaki Kız Bulundu
22.05.2026 20:07
Manisa'da 15 Mayıs'tan bu yana kaybolan 13 yaşındaki Y.Ş. Salihli'de bulundu, sağlık durumu iyi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince Salihli ilçesinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Turgutlu'da ikametinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen ve ailesinin tüm çabalarına rağmen ulaşılamayan 13 yaşındaki Y.Ş. için yakınları durumu Turgutlu Polis Merkezi Amirliği'ne bildirdi. Küçük kızın bulunması için ailesi, bir televizyon programına katılarak yardım çağrısında bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde başlatılan tahkikat kapsamında, emniyet birimleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Y.Ş., Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ile ilgili idari işlemler sürüyor. Kızlarına kavuşan aile ise büyük sevinç yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

