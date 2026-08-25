Kayıp 15 Yaşındaki Kız Bulundu - Son Dakika
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Kayıp 15 Yaşındaki Kız Bulundu

Kayıp 15 Yaşındaki Kız Bulundu
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Mersin'de 4 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki S.U., polis tarafından sağ salim bulundu.

Mersin'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerinin çalışması sonucu Mezitli ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, gerekli işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Ağustos tarihinde babasını ziyaret etmek amacıyla Adana'ya gideceğini söyleyerek evden ayrılan 15 yaşındaki S.U.'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin kamera kayıtları ve saha çalışmalarında yaptığı incelemeler sonucunda S.U.'nun son olarak merkez Mezitli ilçesinde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, kısa sürede çocuğa ulaştı. Bulunan S.U. polis ekipleri tarafından koruma altına alınırken, durum ailesine bildirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, gerekli işlemler ve yönlendirmeler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 15 Yaşındaki Kız Bulundu - Son Dakika

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