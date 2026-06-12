Kayıp 16 Yaşındaki Kızı Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp 16 Yaşındaki Kızı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayıp 16 Yaşındaki Kızı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
12.06.2026 16:53
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Sivas'ta trafik kazası sonrası Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki E.N.H. kayıp.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasının şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 27'nci gününde de sürüyor.

Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ise ağır yaralanmıştı. Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kızın ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilmişti. Olay sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ve dalgıç polisler, 27 gündür kayıp kızı arıyor. Su seviyesi yükselen Kelkit Çayı güzergahında hem karada, hem havadan hem de suda arama çalışması yürütülüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 16 Yaşındaki Kızı Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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